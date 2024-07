Dos sociedades y un chalet en Pozuelo: así es el millonario patrimonio de Ramón García, el presentador de 'Grand Prix'

Solo quedan unas horas para el estreno de la nueva temporada del Grand Prix, así que su presentador, Ramón García, se encuentra preparando los últimos detalles. Al igual que ocurría el pasado año, el vasco y la streamer Cristinini serán los encargados de amenizar las noches de los lunes de RTVE.

Ramontxu, como es también conocido, se encuentra muy ilusionado con esta nueva etapa de su vida y prueba de ello son sus declaraciones sobre el regreso del concurso: "Yo lo que quiero es estar por encima de la cadena y que nos vuelvan a tener de referencia".

Si bien el presentador es un gran conocido por su faceta laboral, sobre su vida personal apenas se tiene información. Más allá de ser la cara pública de Grand Prix o las campanadas de La 1, también cuenta con dos sociedades a su nombre, según analiza Lecturas. La primera de ellas, Tulua SL, se creó en 1992 y se dedica a "servicios de radiodifusión, servicios de enlace y transmisión de señales de televisión", así como la gestión de alquileres. De acuerdo a los datos de Lecturas, en 2019 contaba con un activo de 3.5 millones de euros.

Por otro lado, se encuentra Bilbo TV producciones y servicios SL, que lleva en activo desde 1997 y se centra en la publicidad. Esta está a nombre del presentador, aunque llegó a estar administrada por la pareja. Según los últimos datos que pueden consultarse, de 2016, está valorada en casi 300.000 euros.

Dos grandes sociedades que se suman a las propiedades de la familia. Entre las que más destacan se encuentra una casa en Pozuelo de Alarcón, donde vivía hasta su separación en 2021 con Patricia Cerezo y sus dos hijas en común. El chalet cuenta con un jardín y piscina privada. Además, también disponen de un piso en Marbella de 138 metros cuadrados en una urbanización exclusiva.

Todo ello sumado a unas participaciones de un piso en Bilbao y dos locales con plazas de garaje fruto de una donación en 2005. Así pues, de acuerdo a los datos públicos, al menos a nivel económico, Ramón García se encuentra en un momento muy tranquilo.

Sobre su vida privada, sin embargo, no hay apenas datos. Sin saberse si existe o no un nuevo amor, lo que sí que es conocido es que aún mantiene una muy buena relación con su exmujer, así como con sus dos hijas.