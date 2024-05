Dos concursantes de 'Supervivientes', con el culo al aire: "No sé qué hacer para que me metan mano"

Con el culo al aire, literalmente. Así es como se han quedado dos concursantes de Supervivientes durante la noche del jueves en la gala. Uno, por accidente, y la otra, por supersticiones místicas.

La primera en enseñar su trasero fue Miri. La joven divisó durante la noche anterior que había luna llena. "Voy a hacer una cosa", le advirtió a sus compañeros, Kiko Jiménez y Marieta. "Hay que sacarle el culo porque te entra la energía por ahí a todo el cuerpo", sorprendía así al resto del grupo.

Por otro lado, Arkano también se quedó con el culo al aire, pero en esta ocasión, por accidente. Se encontraba jugando el "prejuego" de líder -como si de una semifinal se tratase- cuando Laura Madrueño se percató del incidente: "¿Qué te ha pasado?".

En el juego debían empujar un gran cubo por unos raíles, cada duelista en un lado. El que cayera al agua, perdía. Por eso mismo, no se explicaron cómo el rapero tuvo ese accidente, ya que no tuvo que hacer casi esfuerzo en derrotar a Marieta.

"No tengo ni idea de cómo ha pasado", le aseguraba a Jorge Javier Vázquez, que no pudo aguantar la risa en pleno directo. "Ya no sé qué hacer para que Pedro García me meta mano", bromeó el chico. Pedro se desternilló: "Estoy hipnotizado".