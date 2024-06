Dónde se disputó y cuál fue el resultado de los concursantes españoles en Mundial de 'Pasapalabra'

La edición chilena de Pasapalabra en Chilevisión decidió organizar en marzo de 2022 un mundial donde los concursantes que más habían participado en el concurso o se habían llevado El Rosco en su país de origen se enfrentaran contra participantes de otros países.

Los 40 participantes de Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y España se enfrentaron entre sí durante dos meses. El dinero del premio que lograran, dependiendo del país de origen, se entregaría en dólares o en la moneda nacional.

Se enfrentaron 19 chilenos, 10 argentinos, 5 españoles, 4 uruguayos y 2 panameños, y entre los representantes nacionales estaban los ganadores de El Rosco Pablo Díaz y Sofía Álvarez de Eulate, y otros concursantes destacados como Javier Dávila, Nacho Mangut y Marta Terrasa.

Marta Terrasa, durante su participación en el 'Mundial de Pasapalabra', en Chilevisión. Chilevision

El papel de los españoles en el mundial

Pese a tener unos representantes que habían logrado grandes premios y actuaciones en Pasapalabra en España, ninguno de los concursantes que acudieron al mundial de Chile llegaron muy lejos.

Pablo y Nacho solo duraron un programa, Sofía cayó en el segundo, Javier en el tercero y Marta, la que más duró, perdió en su cuarta participación del torneo.

"La experiencia fue muy buena en cuanto a cómo nos trataron, a la organización y a la gente. Pero no tan buena en cuanto al juego en sí. El programa es totalmente diferente del español y a mí no se me adaptaba nada", comentó Sofía.

"Por ejemplo, en el Rosco, las palabras a adivinar pueden empezar o también únicamente contener la letra que toca y yo, me hacía un lío", explicó la concursante.

"Estaban todavía empezando a rodar el programa y desde luego no salió como a mí me hubiera gustado, mis resultados fueron muy pobres. Me quedo con la experiencia de ir a Chile, de conocer un montón de gente interesante, de jugar con la camiseta de España…", añadió la vasca.

Sofía Álvarez de Eulate, en el Mundial de 'Pasapalabra'. Sofía Álvarez de Eulate

La ganadora del mundial de 'Pasapalabra'

Pese a que de Chile era el país que más representantes había presentado y la nación anfitriona, fue la argentina Ivanna Hryc fue la que se llevó el premio final de 30.000 dólares.