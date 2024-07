El divertido momento de Daniel Guzmán con su abuela el día que ganó su primer Goya: "Creíamos que no había ganado yo"

Daniel Guzmán fue el primer invitado de la noche en 100% únicos el lunes. Allí, el actor habló con los 30 reporteros y reporteras que padecían TEA (Trastorno del Espectro Autista) y respondió todas sus preguntas con un toque de humor que hizo entonar muchas risas.

De las primeras cosas que recordaron fue el primer premio Goya que ganó en su carrera, por el cortometraje Sueños en 2003. "Mi abuela vino conmigo y estábamos tan nerviosos que no me enteré del nombre cuando dijeron el ganador", confesó.

"Mi abuela me dijo: no te lo han dado, ¿no?", recordó. "Creo que no", le respondió él. Sin embargo, todos a su alrededor le miraban. "Creíamos que era por pena, que no había ganado yo", decía entre risas el actor.

🎬@danielguzman nos cuenta una divertida anécdota de cuando ganó su primer Goya. Acudió a la gala con su abuela, una de las personas que más le ha marcado en la vida, y esto fue lo que pasó ⬇️⬇️#100X100únicos @cuatro pic.twitter.com/76XKq724F9 — 100% Únicos (@100x100unicos) July 1, 2024

Fue un amigo de Guzmán, Juan Vicente, quien le señaló con la cabeza que había ganado. "Salí corriendo a recogerlo", declaraba el actor, haciendo que el resto de entrevistadores y Guillermo Fesser, el presentador, se tronchasen de risa

Sin embargo, el Goya más emotivo que ganó Daniel Guzmán fue el segundo, tal y como él explicó: "Fue por una película que hablaba de mi familia, de mi vida... y la grabé con mi abuela. Fue muy emocionante y de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida".