Torito ha comenzado la emisión de Zapeando de este lunes contando una divertida anécdota de su hijo, que le ha sorprendido con tan solo siete años durante el puente de mayo.

El colaborador del programa de La Sexta ha contado: "Mi hijo está cogiendo un rollo muy raro últimamente". "El otro día voy al Mercadona y me pide un huevo Kinder", ha comenzado a relatar.

"Le dije que no porque teníamos que comer y me dijo: 'Papi, ya verás cómo me lo compras'", ha contado. El reportero ha explicado que continuaron comprando por los pasillos del supermercado, y su hijo empezó a llamar la atención del resto de clientes.

"Empezó a gritar: 'Señoras, aquí está Torito. ¿Quién quiere una foto?'", ha lanzado el colaborador, entre risas. Además, ha recordado ante los compañeros de Zapeando: "Yo cuando me quito las gafas soy supertímido".

"Así que le compré dos huevos", ha reconocido el colaborador. Asimismo, ha lanzado: "Imaginaos la adolescencia del crío". Por su parre, Isabel Forner ha aprovechado y ha dicho: "Me voy a llevar a tu hijo a Gucci".