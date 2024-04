La divertida respuesta de un niño en una entrevista con Thais Villas en 'El Intermedio'

Thais Villas se ha convertido en una gran experta a la hora de entrevistar a los más pequeños. La periodista de El Intermedio se encuentra recorriendo colegios para hacerle todo tipo de preguntas a sus alumnos.

Prueba de ello ocurrió en el último programa en el que descubrió cómo era la relación de los niños y el deporte. Pero, antes de comenzar a hacer sus preguntas, debía de saber cómo se llamaban sus diferentes entrevistados. Así, empezó pidiéndole a los más jóvenes que dijeran su nombre: "A ver, ¿cómo os llamáis?".

El primero en responder fue Lucas. Todo parecía normal, hasta que a Thais se le bajaron las gafas. Por ello, mientras se las volvía a recolocar, preguntó para no perder tiempo "¿y tienes?", haciendo una referencia a la edad.

Sin embargo, Lucas no entendió a qué se estaba refiriendo, por lo que en lugar de explicar que tenía ocho años, exclamó rápidamente: "Gafas". Al escuchar la respuesta, la periodista no pudo evitar reírse, para posteriormente pedirle perdón por la confusión: "¡Me encanta! Perdona, no he acabado la pregunta: ¿y cuántos años tienes?".

Así, continuó con la siguiente presentación, la de Sara, una niña de nueve años. "Muy bien, y tienes gafas", continuó la broma Thais para que el niño no se sintiera mal por la confusión. Aunque al ver la llamativa respuesta, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de las palabras de Lucas.

Con más de 157.000 reproducciones, no es de extrañar que miles de usuarios se hayan reído ante esta divertida anécdota. "La intuición es genial" o "Lucas es un crack" han sido algunos de los comentarios más repetidos. Además, han aplaudido la actitud de Thais por no "reírse" del niño y asumir "la culpa".