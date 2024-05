La divertida respuesta de un niño ante una pregunta de Thais Villas en 'El Intermedio': "¿Perdona?"

Thais Villas volvió este lunes al colegio, pero no lo hizo para estudiar, sino para preguntarle a un grupo de niños si les gustaba la asignatura de Educación Física.

La reportera de El Intermedio charló primero con Alonso y una compañera suya, y ambos reconocieron que era su asignatura favorita de todas las que tenían.

"Porque hacemos deporte y me gusta correr", contestó el pequeño. "No sabes hacia donde, pero correr", señaló Villas. Entonces Alonso añadió que "me gusta correr, aunque en la mayoría de los juegos no lo hacemos, pero las veces que hay que hacerlo, lo hago".

Thais Villas, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

A continuación reunió a Noa y Álex. La colaboradora del programa de Wyoming le preguntó a la estudiante qué nota sacaba en Educación Física.

"Notables y sobresalientes", contestó la pequeña, a lo que la periodista quiso saber si creía que se merecería más, entonces intervino su compañero.

"¿Sobresaliente alto?", preguntó. Villas le que incluso le podían poner "matrícula de honor". Álex le contestó que en su colegio no existía esa calificación.

"Porque no te lo te lo has currado...", le dijo la reportera. El estudiante, ofendido, le respondió: "¿Perdona? En Conocimiento del Medio llevo desde tercero sacando todo sobresalientes".

Thais Villas, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Los últimos en participar fueron Leo y Félix. El segundo comentó que en todos los cursos había sacado Sobresaliente en Educación Física, mientras que su compañero reconoció que "si saco un Notable, me pongo a llorar".

Villas quiso saber el motivo, y el pequeño le contestó que "como me gusta tanto esa asignatura, no me puedo permitir fallar en esas cosas. Si saco esa nota en Matemáticas, también lloro".