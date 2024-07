La divertida reflexión de Ramón García en 'Grand Prix': "Después de esto, no sé si dejar de ser presentador"

Ramón García disfrutó de Cangas de Onís (Asturias) y Olvera (Cádiz) en Grand Prix durante la noche del lunes. Además, era un programa muy esperado que debió de emitirse durante la semana anterior, pero que no se pudo por la emisión de la celebración de la Eurocopa.

En la prueba del karaoke, llamada 'canta y no llores', volvió a ocurrir un momentazo, como ya pasó durante el pasado programa con Lorena Castell. En este caso, fue la reacción de Ramón al escuchar una de las canciones.

"Canta la canción una propietaria de una tienda de moda y complementos de Cangas", daba paso el presentador. Tras escuchar una malísima versión de Tití me preguntó (Bad Bunny), fue María del Monte, madrina de Olvera, quien reaccionó: "¡Es que no tengo ni idea de cuál es!".

😈👺 Prometemos que ningún demonio ni espíritu maligno se personó en plató después de esta canción.#GrandPrixTVE

⭕️ Directo: https://t.co/wR4hA7lDjZ pic.twitter.com/iEBvK27fVJ — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 22, 2024

Ramón se sumó a las quejas: "Después de escuchar esto no sé si dejar de ser presentador". La reflexión hizo que el público se desternillara de risa. No contento con no entender la segunda versión, en la tercera fue todo peor.

Alicia, de Olvera, intentó cantar SloMo de Chanel. "Yo creo que esto es la danza de la lluvia", bromeada el presentador. "¿¡Cómo no la conoces!?", preguntó Paula, de Twin Melody. "Sé cuál es porque la tengo apuntada, pero no por ella", contestó Ramón.