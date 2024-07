La divertida reacción de Julio Iglesias Jr. al cocido de Angelines, abuela de Omar Montes: "Soy vegetariano"

Julio Iglesias Jr. y su hermana, Chábeli Iglesias, emprendieron una nueva reforma en su programa: Los Iglesias. Si la primera fue para Beatriz Luengo y Yotuel Romero, la segunda tuvo un invitado muy especial, Omar Montes.

Para presentar el proyecto, los hermanos Iglesias se trasladaron hasta Pan Bendito, barrio madrileño donde residía el cantante junto a su familia. Fue allí donde conocieron a Angelines, abuela de Omar. "Os veo muy guapos por la tele", les decía la entrañable mujer.

"Espero que os guste el cocido", adelantó la señora. "Soy vegetariano", le contestó Julio, que no sabía si decirlo o no. "Me ha dado tiempo a hacer verdura", le sorprendió Angelines. Sin embargo, quiso que probase el cocido.

La cara del hijo de Julio Iglesias era un poema, como se ve en la imagen superior. "Aquí hay morcilla...", se puso a enumerar las partes de carne que tenía el plato. Angelines preparó también huevo, pero él le sacó pegas: "¡Ha tocado la carne!". Finalmente, probó la sopa y le dio un 8.

Omar Montes quiso hacer una reforma en su nueva casa, ubicada en Montepríncipe. "Aquí solo venimos los fines de semana, es una casa para disfrutar con mi familia", les contó el cantante a los presentadores. "El resto del tiempo nos quedamos en mi barrio, donde pasa todo", añadió.