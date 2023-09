La divertida reacción de Jorge Fernandez tras explicar una expresión en 'La ruleta de la suerte': "No me he enterado de nada"

La ruleta de la suerte se ha convertido en uno de los programas más emblemáticos con Antena 3. Desde que comenzara su emisión en 2006, día tras día gana a su audiencia gracias a su dinamismo, el buen ambiente y a las divertidas anécdotas de los concursantes. Aunque, sin duda, uno de los elementos más importantes del programa es su presentador, Jorge Fernández.

Él, junto con Laura Moure, la azafata, saben cómo guiar no solo a los participantes, sino también a todos los espectadores para poder conseguir resolver los diferentes paneles. Su personalidad fresca y simpática han hecho que actualmente el formato de sobremesa sea impensable sin su presencia. Especialmente por los momentos cómicos que ha protagonizado.

Prueba de ello se vivió el pasado lunes 25 de septiembre. Todo comenzó cuando los tres concursantes debían resolver un panel inspirado en un dicho popular bajo la pista "a gran velocidad". Una vez hallada la respuesta, "he venido corriendo a toda pastilla", Jorge se ha encargado de explicar el origen de la expresión. No sin antes vivir un momento que tardará en olvidar.

"Se cree que la palabra pastilla proviene de la palabra postillón que, a su vez, proviene de posta, y del funcionamiento de las casas de postas", ha comenzado a explicar de manera normal, sin saber qué ocurriría a continuación. "Eran el conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos para que los caballos pudieran ser relevados. El postillón o el postilla era el encargado del cambio en los caballos y de la velocidad de la marcha. Cuando iba a todo correr se decía que se había hecho la posta 'a todo lo que daba la postilla' y de ahí la expresión actual", leía no muy convencido.

Y es que, sin ningún tipo de reparo y con total normalidad, el presentador se ha visto obligado a confesar lo que estaba pensando: "No me he enterado de nada y lo he leído yo mismo", generando la risa generalizada en el plató. Una sinceridad que ha provocado las risas de todo el plató.

"¿Me lo explicáis?", pedía el presentador en tono jocoso. Una prueba más del ambiente distendido y acogedor del programa.