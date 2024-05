La divertida parodia de 'El Intermedio' sobre la decisión de Pedro Sánchez de no dimitir: "Ser o no ser presidente, esa es la cuestión"

Los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez y su posterior discurso en el que confirmaba que no iba a dimitir han dado mucho que hablar. Esta decisión suscitó muchas reacciones, algunas buenas y otras malas, pero también las hubo más divertidas, como la de El Intermedio, que habló del tema con su particular visión humorística.

El programa de La Sexta se imaginó este marte el momento en el que el presidente del Gobierno tomó la decisión, pero lo hizo llevando la situación al extremo con una parodia más que hilarante.

El imitador Raúl Pérez se puso en la piel del secretario general del PSOE, que en el sketch está de madrugada en su cama junto a Begoña Gómez. Pero, mientras ella duerme -y ronca-, él está teniendo un monólogo consigo mismo.

"Ser o no ser presidente, esa es la cuestión", comienza diciendo, emulando la famosa escena de Hamlet con una calavera en la mano, que en este caso asegura que es de José Luis Ábalos. "Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la ultraderecha o armarse contra un mar de adversidades y decir al final que todo era bromi".

Entonces, este falso Pedro Sánchez decidió echarlo a suertes, como cuando elige "qué ministerios va a haber en cada legislatura". En ese momento, lanza una moneda pero sale cruz, la opción de marcharse, por lo que decide repetir porque "era al mejor de tres".

"Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Lo dejo, Begoña?", comienza a preguntarle a su mujer, aunque ella sigue roncando y es él quien se responde. "No insistas, Begoña, que tienes razón. ¡Me quedo!".

La parodia sigue con el presidente del Gobierno leyendo una noticia en internet sobre su esposa, pero rápidamente la identifica como falsa. Igual lo hace con otro artículo que habla del famoso bulo de Ricky Martin y la mermelada en Sorpresa, sorpresa.

Los sketches terminan con el Pedro Sánchez de Raúl Pérez ensayando frases para su discurso: "He tenido un sueño", "Más vale morir de pie que vivir de rodillas" y "¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?" son las que baraja, y termina descartando.

En ese momento, se levanta la sábana y se descubre que quien estaba durmiendo no era su mujer, sino un asesor del presidente interpretado por Dani Mateo: "Begoña no puede más, se ha ido a las 12 a la habitación de invitados".