La divertida metedura de pata de una soltera con Laura Boado en 'First Dates': "Eres más guapa en la tele..."

A Rosa le faltaron adjetivos para definirse en su presentación en First Dates este martes: "Soy alegre, positiva, optimista, espontánea... me gusta animar".

Laura Boado fue la encargada de recibir a la granadina en el restaurante del amor de Cuatro, pero la camarera se quedó sin palabras cuando la soltera comentó: "Eres más guapa en la tele".

Inmediatamente, Rosa se dio cuenta de su error: "No, que eres más guapa aquí que en la tele". Entre risas, la gallega le contestó que podía darse la otra circunstancia.

Rosa y Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

"La tele no me hace justicia", añadió Boado, mientras que la comensal le confesaba que "no me pienso mucho las cosas...", intentando justificar su error.

La comensal sacó una bolsa que contenía un vino y explicó que era para su cita porque "no me gusta ir a los sitios con las manos vacías". También destacó que "me gustaría que mi cita fuera un tipo como yo".

Boado le pidió que lo definiera: "Alegre, positivo, que no me vengan con quejas ni malos rollos. Busco una relación estable, aunque por mi apariencia me suelen decir que parezco frívola, pero soy tradicional, nada de piernas abiertas ni nada de nada".

Su cita fue Alberto, que comentó: "Soy entrenador personal, me gusta entrenar para mis clientes y para mí. Me gusta gustar, solo faltaría, ¿a quién no le puede gustar?".

Al verle, Rosa comentó: "Alberto está muy cuadrado, está buenísimo, está para parar un tren". También le dijo que le sonaba su cara, pero no supo explicar de qué.

El soltero se sorprendió al ver que Rosa le había llevado una botella de vino de regalo, algo que le encantaba, pero reconoció que "no es el tipo de mujer que me podría gustar. A mí me gustan las chicas más jóvenes y trabajadas en el gimnasio".

Durante la cena hablaron de sus gustos y de deporte, pero en un momento de la velada, Alberto le dijo a Rosa que se subiera encima de él para hacer flexiones.

Lo que no se esperaba el entrenador es que, con la granadina encima, no poder hacer ninguna flexión, quedándose un poco frustrado pese a presumir de fuerza.

Al final, Rosa no quiso tener una segunda cita con Alberto porque "no he sentido ese feeling para tener algo más". El entrenador, por su parte, coincidió con ella en no volver a quedar: "No somos iguales".