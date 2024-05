La divertida confusión de Clara Lago cuando recibió una llamada de Penélope Cruz: "Pensaba que me estaban vacilando"

Clara Lago aseguró en Martínez y hermanos que Penélope Cruz es la persona por la que ella decidió ser actriz. Por ello, estuvo muy ilusionada cuando hizo las pruebas para la película Volver, donde intentó conseguir el papel de la hija del personaje de Penélope.

"Durante las pruebas, un tío mío muy bromista llamó a mi casa diciendo que era Pedro Almodóvar", recordó Lago. Ella se lo creyó, hasta que su tío le dijo que era una broma.

Al cabo de poco tiempo, el tío abuelo de Clara falleció. "Estábamos en el entierro y aparece mi madre con el teléfono", comentó la actriz. "Una mujer me dice: hola, Clara, soy Penélope, ¿cómo estás?". El reflejo de Clara fue no creérselo: "Dije una sí, pero dos no".

"Saqué a la chabacana que llevo dentro y me cagué en los muertos de Penélope", recordó, casi sin poder hablar de la risa. "Le decía que no me vacilara, que no era gilipollas, porque pensaba que me estaban vacilando", añadió.

Penélope Cruz era quien estaba tras el teléfono y tuvo que recurrir a Lola Dueñas, con quien Clara hizo su primera película, porque no se lo creía. "Fue de decir, mátame camión", concluyó la divertida historia.