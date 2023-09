El incomprensible ataque de risa de una presentadora en pleno directo: "No sé explicar la causa"

De la misma manera que de los españoles se suele decir que son personas alegres y simpáticas, de los alemanes la imagen colectiva es la de una persona seria y muy trabajadora. Aunque, al igual que con cualquier otro estereotipo, eso no es más que una idea infundada.

Prueba de ello ha sido la divertida situación que vivieron el pasado miércoles a las 7:30 de la mañana los trabajadores del canal Das Erste, la cadena de televisión pública de Alemania. Y es que, por mucho que intenten mantener la serenidad, ante un ataque de risa poco se puede hacer.

Todo comenzaba al paso del matinal a al informativo Tagesschau. Mientas su compañera de cadena, Anna Planken, le daba paso para comenzar su emisión, Susanne Daubner, la presentadora, era víctima de una risa contagiosa. Por mucho que intentaba mantener la calma, no podía parar de reír. Al punto en el que la periodista de 62 años llegó a llorar ante la absurda situación.

Susanne Daubner mit Lachflash am Morgen, bravo! 😬 pic.twitter.com/KKx3WHS3KR — Wählerwille des Grauens (@MdBdesGrauens) September 27, 2023

"Buenos días, señoras y señores," comenzó a decir en alemán con una sonrisa. Sin embargo, no era capaz de poder continuar con su discurso como cualquier otro día: "Lo siento".

Tras el revuelo causado, Susanne se ha visto obligada a explicar el porqué de su imparable risa: "Ha sido a causa de una situación que realmente no puedo explicar. Estaba concentrada en presentar y he escuchado a Sven Lorig (un presentador que hablaba justo antes que ella) de fondo y he pensado: 'oh, ya estoy en el aire'. Y justo entonces me he empezado a reír. Parecía que tardara una eternidad".