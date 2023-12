La acalorada discusión entre los concursantes de 'En busca del Nirvana' tras elegir al concursante más soberbio

Los participantes de En busca del Nirvana se han vuelto a enfrentar al 'Ránking Karma' y algunos no han salido muy bien parados con el resultado. La tensión entre ellos se ha podido casi palpar entre los que peor se llevan. En este sentido, la designación del concursante más soberbio ha provocado que 'vuelen los cuchillos' entre ellos.

El presentador del programa, Raúl Gómez, pedía a los diez celebrities que se encuentran en plena búsqueda del Nirvana por Nepal, que puntuasen quién pensaban que era el compañero más falso. Ha sido en ese mismo momento cuando el ambiente se ha empezado a caldear considerablemente.

"Que a mí me pongan como el más soberbio, hace que yo me ponga aún más soberbio. Yo soy como Maléfica" ha comenzado expresando Cristo en su discurso al haber sido designado el segundo más soberbio. Todo ello, después de que este, fuera elegido el más falso en la votación que se realizó hace unos días. Asimismo, este aprovechó para expresar quién era para él la persona que tenía que encabezar dicha lista. "He votado a Iratxe. Me cae muy bien, pero es cierto que ella siempre intenta quedar por encima", explicaba Cristo Contreras.

En esta ocasión, los integrantes del reality han votado al concursante más soberbio. Charlotte Caniggia ha sido la elegida, la cual se ha sentido muy sorprendida con esta decisión. "¡Me chupa un huevo! Soy muy humilde. Cuando mis compañeros me piden pasta de dientes o papel higiénico se lo doy. Me da igual lo que opinen porque cuando salga de aquí no van a ser mis amigos", expresó Charlotte Caniggia.

No obstante, la que más cabreada terminó tras la dinámica fue Iratxe Soriano, debido a los comentarios de varios de sus compañeros, quienes afirmaron que era la más orgullosa del grupo. En este contexto, no solo discutió Yoli Claramonte sino también con Mahi Masegosa, quien también acusó a Alejandro Nieto de ser soberbio.