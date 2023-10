La discusión de Blanca Romero y Pepe Rodríguez en 'MasterChef Celebrity 8': "Me estás tocando los hue..."

La actriz Blanca Romero está siendo una de las revelaciones de la edición de MasterChef Celebrity 8 y lo está siendo por su espontaneidad y naturalidad, aunque en ocasiones se dispare por la tensión de los cocinados.

Eso pasó cuando Blanca Romero estaba cocinando el postre en una prueba en la que era capitana del equipo Rojo. Pepe Rodríguez se acercó y como jurado le aconsejó que empezar a poner la compota de cerezas por los platos que ya tenían tarta.

Inmersa en el emplatado y estresada, la actriz le contestó mal: "Y por qué no me dejas en paz, que me estás tocando los huevos todo el día. Porque si vas a venir a no ayudarme, no vengas. No me dejas hacer las cosas bien".

Pepe se retiró de allí sin más, pero como encargado del equipo rojo se dedicó a dar más indicaciones al resto de los compañeros. Romero insistió: "Si vinieras a Asturias se te quitarían estas cosas", le dijo.

Eso colmó la paciencia de Pepe Rodríguez, que le contestó: "Estando tú allí no voy a Asturias ni en broma. Así te lo digo", le espetó.

La cosa acabó por calmarse más tarde, gracias al duro sentido del humor de Blanca. "Me he visto firme, autoritaria, defendiendo a mi equipo, un muro de contención. Muy bien", decía ella sobre su actuación, lo que hizo reír a todos, calmando las cosas.