La disculpa de Kiko Hernández a Chelo-García Cortés en 'Ni que fuéramos': "No mereces que te hable así"

Este martes, en Ni que fuéramos, Kiko Hernández y Chelo García-Cortés han protagonizado pequeño, aunque intenso, desencuentro. Mientras Belén Esteban hablaba sobre su portada para la revista Semana, la periodista asentía y repetía algunas de sus declaraciones, lo que incomodó al exconcursante de Gran Hermano.

"¿Pero por qué repites? Es como tener un repetidor, hija mía", expresó visiblemente molesto. Hernández empezó a imitar a su compañera y añadió: "Si lo dice ella, no lo repitas. ¡Toda la santa tarde con un repetidor aquí! Chelo, lo digo por tu bien".

Hernández justificó su enfado, explicando que no podía tolerar escuchar las mismas palabras en dos ocasiones seguidas. "Yo te doy los consejos que me da la gana, sobre todo por mi salud mental. ¡No puedo estar escuchando una entrevista dos veces!", exclamó.

Más tarde, tras reflexionar sobre el incidente, el colaborador se arrepintió de su comportamiento y decidió disculparse públicamente con su compañera. "Quería pedirte, Chelo, perdón. No te mereces que te hable así. Me he puesto nervioso y ya está", dijo, mientras ambos se abrazaban en un emotivo gesto de reconciliación.

García-Cortés, por su parte, aceptó las disculpas con comprensión. "Kiko, ya está. Somos amigos, tío", respondió. El televisio añadió con seriedad: "Te has preocupado mucho por mi vida, has ido a mi boda... No te mereces, ni tú ni nadie, que te alce así la voz. Yo quiero a Chelo de verdad".

Finalmente, Chelo restó importancia al altercado y subrayó la importancia de su amistad: "Hemos aprendido a querernos. Cuando tú me invitaste a tu boda, para mí fue importante". Con un tono conciliador, zanjó el asunto diciendo: "Kiko, qué no, ya está".