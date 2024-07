Una abuela exige a sus nietos parte de las ganancias de sus vídeos de TikTok en 'El diario de Jorge': '¡Dadme la pasta!'

Este lunes, en el estreno de El diario de Jorge, Ángela, una mujer de 81 años conocida por sus virales vídeos en TikTok junto a sus nietos, Álvaro y José Joaquín, fue la primera invitada de Jorge Javier Vázquez. Con mucho desparpajo y determinación, la anciana acudió al programa con un objetivo claro: recibir su parte de las ganancias obtenidas por las populares grabaciones en los que sus descendientes le gastan bromas.

Jorge Javier recibió a Ángela con una cálida bienvenida, mientras los Álvaro y José Joaquín se encontraban incomunicados en una sala conocida como 'El bunker'. Con mucha naturalidad, la protagonista explicó su situación: "Me tiran por lo alto, me hacen putadas y de las gordas, pero yo quiero que me las hagan".

"Ellos me tienen que dar a mí perritas", exigió Ángela, quien recibió de parte del formato una sesión de tratamiento de belleza. Jorge Javier, con su habitual sentido del humor, bromeó: "Te van a quitar el carnet de pensionista porque van a pensar que tienes 50 años".

El espectáculo continuó cuando los vástagos de Ángela ingresaron al plató mientras ella se escondía a una sala aparte. Los susodichos fueron engañados haciéndoles creer que ellos habían costeado la sesión de cuidado estético a su abuela, que tenía un valor de 700 euros.

Así, Ángela apareció en una pantalla pidiéndoles el dinero, lo que desató risas entre los presentes en el plató. Ya en el espacio televisivo, con firmeza, declaró: "Estoy harta, ¡dadme mi pasta!". Álvaro y José Joaquín prometieron a Vázquez que cumplirán con la demanda "porque no queda otra".