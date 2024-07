'El diario de Jorge' no convence en redes: "Me ha resultado muy incómodo de ver"

Apenas dos días después de su estreno, El diario de Jorge ha generado una avalancha de críticas en redes sociales, dejando claro que el nuevo formato no ha convencido a la audiencia.

Este espacio televisivo, dirigido por Jorge Javier Vázquez, se centra en compartir historias emotivas y personales de sus invitados, tales como padres que descubren que tendrán un hijo, propuestas de matrimonio en directo y declaraciones de amor a seres queridos.

Sin embargo, la recepción por parte de los espectadores ha sido mayoritariamente negativa, especialmente en X, red social conocida antiguamente como Twitter, donde los usuarios no han escatimado en expresar su descontento.

Uno de los comentarios más duros provino del usuario llamado ixxxdxxxx, quien aseguró: "Ayer ya vi de qué va esta mierda y, aunque hiciera una audiencia brutal, que lo dudo, no lo vería. No es para mí. Es más, me produce mucho rechazo y bochorno".

Otro internauta, conocido en la red social como Florete, compartió una percepción similar. "Lo intenté ver ayer y no duré más de cinco minutos. Se veía todo forzado, daba tanta vergüenza ajena que me resultó muy incómodo de ver", sentenció.

La nostalgia tampoco ha favorecido al programa, ya que El diario de Jorge ha sido inevitablemente comparado con El diario de Patricia, un icónico show que se emitió por primera vez hace más de dos décadas, con los mismos productores detrás.

"El diario de Patricia se emitió por primera vez hace veintitrés años. ¿De quién fue la idea de repetirlo hoy pero con personajes de book de agencia de casting? Por lo menos en 2001 era gente real", comentó el usuario Barrio Tuétano.