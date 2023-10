Diana Navarro y Tatiana Delalvz "apuestan al ganador" en 'Dúos increíbles': "El amor es así"

El amor fue un tema en tendencia dentro del plató de Dúos increíbles durante la noche del martes. Diana Navarro y Tatiana Delalvz también hicieron un homenaje a este sentimiento con una espectacular versión en español de The winner takes it all (ABBA).

En los ensayos, Diana no pudo evitar derramar lágrimas. "Vamos a ver cuando estemos allí", le decía a su compañera, refiriéndose a la actuación en directo en el plató.

Logró no llorar mientras que cantaba, aunque Tatiana no lo tuvo igual de fácil. "Estoy hartita de llorar", se quejó riéndose la joven. "Esto es como una copla de ABBA", aseguró Diana, que finalmente sí tuvo que secarse las lágrimas después de actuar.

"Hacía tiempo que no se me ponía la piel de gallina como en esta actuación", declaró Xavi Martínez sobre la "apuesta al ganador" del dúo. El público y los músicos ovacionaron a las artistas, al igual que el resto de parejas, que no ocultaron su emoción.

Diana explicó el motivo por el que cantó con tanto sentimiento: "Es como cuando has cerrado una herida y vienen a abrírtela otra vez... el amor es así".