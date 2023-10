Diana Navarro la lía parda en 'Dúos increíbles': "¡Es que no me acuerdo de la letra!"

Alfred García y Rafa Sánchez formaron dúo en el último programa emitido de Dúos increíbles. Ambos cantaron La chica de ayer, una canción casi himno de Nacha Pop.

Antes, Alfred conquistó a Rafa cantando El camino, de Pablo López. A pesar de ser el único junior que quedaba por elegir, Rafa quedó prendado del estilo y la voz del extriunfito.

Xavi Martínez le preguntó a Diana Navarro si podría cantarla a capela. "¿La chica de ayer?", preguntó para asegurarse, aunque le dio la risa. "Es que me di un golpe de chica y, a veces, me pasan esas cosas", añadió ella sobre la confusión.

Pero esa no fue la liada parda de la cantante senior. "¡Se me ha olvidado la letra!", exclamó Diana tras cámaras. Pero no se calló, y siguió el show. Tarareó la canción mientras se acompañaba a sí misma con las palmas.