El día que Pablo Motos se jugó la vida para salvar a uno de sus colaboradores: ¿qué fue lo que realmente pasó?

El 25 de noviembre de 2019, Pablo Motos recibió en El Hormiguero la visita de Ricardo Darín y de Chino Darín. Una vez concluida la entrevista, entró Marron para presentarles el experimento de la sección de Ciencia.

El colaborador les explicó que "vamos a realizar lo que hemos llamado Aguas ardientes y necesitamos un componente que es metano líquido. Normalmente, está en forma de gas, pero lo hemos pasado a forma líquida".

El científico encargado de meterse en la bañera con agua y fuego fue Keller Alonso, uno de los miembros del equipo de Ciencia del espacio de Antena 3.

Keller es salvado por Pablo Motos. ATRESMEDIA

Antes de comenzar, Motos se percató de que Keller no estaba cómodo con el tubo de respiración y se acercó para preguntarle: "¿Estás bien o no?", él le dijo que sí y continuaron con el programa.

Entonces encendieron dos tubos con metano líquido y procedieron a volcarlo en el recipiente de agua en el que estaba sumergido el leonés, que con una mano indicó que no lo hicieran, pero Marron no vio su gesto.

Cuando comenzaron las llamas, el colaborador salió rápidamente del agua, provocando los gritos de sorpresa en el público, y Motos, al ver que su colaborador corría peligro, se lanzó a ayudarle, metiendo la mano en el agua ardiendo, jugándose el tipo.

"Cuidado que Keller no puede respirar", advirtió una de las hormigas, mientras miembros del equipo apagaban el fuego con extintores. En ese momento Keller afirmó que estaba bien y el presentador explicó que "el tubo se ha doblado y no le entraba aire".

"Olemos a quemado", afirmó Motos y, tras examinar a Keller y Marron, se dieron cuenta de que era el valenciano el que olía a quemado, que al acercarse al fuego, se había chamuscado un poco de pelo: "Algo sí que he pillado", señaló el conductor del programa.

Los recuerdos de Keller

"Era un experimento en el que había que respirar a través de un tubo mientras había fuego en la superficie. Lo habíamos probado muchísimas veces, pero justo ese día debía de tener un mini escape el tubo del agua", recordó Keller.

"Me metí en la bañera y aguanté lo que pude, pero me puse muy nervioso, debería haber mantenido más la respiración. En la imagen se vio que los invitados se echaron para atrás cuando intento salir, menos Pablo, que fue directo al agua a apartar las llamas para que yo saliera. Por ese motivo me siento tan cuidado por él", admite el colaborador.