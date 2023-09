El día que Christian Gálvez no pudo aguantar la risa tras una broma de Javilín en 'Alta tensión': "¡Qué asco me ha dado!"

En Alta Tensión las risas estaban prácticamente aseguradas pues, en cada programa, tanto los concursantes como el presentador, Christian Gálvez, se encargaban de ponerle la gota de humor al programa de las bombillas de colores.

Así, en una de las pruebas, el programa propuso a los concursantes encontrar nombres ingleses que, en español, sonasen un poco mejor. De esta manera, se proponían opciones como Natalia Puerto Hombre, como Natalie Portman o Esteban Rey, como Stephen King.

Sin embargo, si algo no esperaba Gálvez era la respuesta de Javilín, un habitual de los concursos de televisión, que decidió jugar con la opción Carlos Culón.

La opción escogida por Javilín, no obstante, no tenía ninguna traducción… Excepto la que se le ocurrió al propio concursante y que dejó sin palabras a Christian Gálvez: Charlie y la fábrica de chocolate. "¡Qué asco me ha dado!", señaló el presentador, sin poder contener la risa.