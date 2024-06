Desvelan el verdadero motivo por el que Bertín Osborne canceló su concierto en San Agustín de Guadalix

En los últimos días, Bertín Osborne ha vuelto al foco de todas las miradas después de comunicar que asumía la paternidad del hijo que tiene junto a Gabriela Guillén. Una decisión muy aplaudida por todos los medios de comunicación y que se ha dado gracias a la mediación de El Turronero, amigo de la fisioterapeuta y el cantante.

De esta manera, si en el plano personal la situación del artista se va normalizando, en el profesional, Osborne no atraviesa su mejor momento. Así, el pasado jueves 13 de junio, el cantante se subió al escenario habilitado en San Agustín de Guadalix, en Madrid, para ofrecer uno de los conciertos programados en su gira.

No obstante, el espectáculo fue suspendido por el propio Bertín asegurando que la luz era insuficiente, la calidad del sonido no era la adecuada y que, por ello, los músicos no podían ver correctamente las partituras.

"Llevo 43 años encima de un escenario y es la primera vez que me pasa esto. No puedo hacerlo porque esto es una cagada, estas cosas pasan. Yo tengo aquí a mi gente que son un equipo de ingenieros, pero han contratado a un equipo que se llama Audio Sweet al que no tenéis que contratar", apuntó Bertín Osborne.

Sin embargo, este lunes, Espejo Público ha mostrado las declaraciones de los asistentes al concierto, quienes han asegurado que el problema no es el que acusaba Bertín Osborne, sino que la plaza en la que se tenía que celebrar el concierto estaba prácticamente vacía: "Es que somos cuatro gatos".

Ante esto, los espectadores exigieron la devolución del importe que habían pagado por las entradas para ver al cantante. Desde el plató del matinal, los colaboradores han asegurado que aquellos que deseen el reembolso del dinero lo recibirán a la mayor brevedad posible.