Susanna Griso responde contundente a Llados: "Los pobres no lo son porque quieran"

El tiktoker Llados (@lladosfitness), que acumula más de dos millones de seguidores y se ha convertido en un referente de lifestyle para muchos jóvenes usuarios de esta red social, ha concedido una entrevista a un reportero del programa de Antena 3 Espejo Público en la que su 'filosofía de vida' hizo que Susanna Griso, la conductora del programa, estallase.

El madrileño, que ahora mismo vive en Miami, ha destacado este jueves en el espacio televisivo que gana más de 600.000 dólares y todo su éxito se debe a "su esfuerzo y trabajo". Además, Llados ha lanzado declaraciones tan polémicas como: "Si mi novia se pone gorda, la dejo. No lo puedo permitir"

Susanna Griso, al escuchar estas declaraciones ha tachado su mensaje de "nefasto para los jóvenes". "Su escala de valores pasa por el dinero. Pasa por tener una mujer con melones y coches de todos colores. Eso es lo que él entiende por éxito", ha añadido la presentadora.

"Lo que promueve es ese modelo americano de que si tú eres pobre, eres un pringado y es porque no has trabajado suficiente", asegura Susanna. "No reconoce en ningún momento que no tenemos las mismas oportunidades en la vida. Los pobres no lo son porque lo quieran ser" responde contundente la figura televisiva.

El influencer también ha destacado en el programa que no le ofenden las palabras de la gente, pero entiende "que la gente se ofenda" con lo que él tiene. "Tengo un BMW, dos Lamborgini, un Rolls Royce, una mansión... Los pobres son materialistas. El reloj que tengo vale más que toda la vida de los pobres" presume el tiktoker. "¡Qué horror, de verdad, qué horror!" así ha reaccionado la presentadora ante las palabras del joven.