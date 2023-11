Y ahora Sonsoles ha hablado en plató con la madre del niño agredido por un adulto, el cual le provocó lesiones y dificultad para dormir por las noches. La agresión se produjo cuando el vecino decidió golpear fuertemente al joven de 12 años en la cara por jugar a la pelota.

Este desgarrador testimonio ha sido apoyado por una de las colaboradoras del magacín de Antena 3, María Manjavacas, quien vivió una problemática parecida con su hija cuando era menor.

"Yo he vivido una situación similar con una persona que tenía atemorizada a mi hija, era menor de edad y fui incluso al fiscal de menores", ha contado la periodista.

Manjavacas ha continuado relatando cómo superó la situación: "Conseguí alejar al vecino de mi hija. Me costó mucho, la mayoría de la gente de mi urbanización no se quería involucrar. Afortunadamente tuve a gente que me acompañó en la denuncia".

De esta forma, la colaboradora de Y ahora Sonsoles logró su objetivo, aunque el proceso le llevó un año y medio: "Conseguí alejar a la agresora, que era una mujer, de mi hija, que era una menor".