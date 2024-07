Nacho Cano fue detenido bajo la sospecha de haber contratado inmigrantes en situación irregular para su obra Malinche. Lesly, la bailarina que denunció al músico, compareció el jueves en el programa TardeAR para detallar los motivos de su acusación.

Durante su intervención, reveló que los trabajadores recibían un salario de 300 euros mensuales por jornadas laborales de 11 horas diarias, de lunes a sábado. Además, mencionó que les instruyeron para hacerse pasar por turistas en la aduana y fingir que no se conocían entre ellos. También relató un episodio en el que fue retenida en el hostal donde convivía con sus compañeros cuando intentó escapar.

Este viernes, en una nueva aparición en el programa, la protagonista ha afirmado no estar enfadada, pero sí agotada. "Tal vez Nacho no era consciente de estas negligencias... No tuvo el presupuesto para mantenernos en buenas condiciones. Lo que me indignó es que no se dio el tiempo de escucharme para demostrarle lo que estaba pasando", ha expresado Lesly.

Además, la bailarina ha aportado pruebas que corroboran su versión de los hechos. Una de ellas es un audio en el que se le escucha llorando y suplicando: "Por favor, dejadme salir. Por favor, ¡ayuda! No me trates así, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa a todos?". En la grabación, se oye otra voz que responde: "No, nos pasa nada. A mí me dicen que puedes salir, pues no sales". Según Lesly, este audio corresponde al momento en que fue confinada contra su voluntad.

Lesly también ha presentado mensajes de la productora en los que se lee: "Les recuerdo que viajarán en calidad de Turistas. No deben mencionar en Migración que van a estudiar". Asimismo, se les recomendaba llevar una guía turística de Madrid para no levantar sospechas. En cuanto a la remuneración, ha exhibido una comunicación en la que se informaba que cobrarían 300 euros mensuales en negro.

Respecto a los becados, el formato televisivo ha contactado con Casa México, cuya respuesta contradice la cantidad de estudiantes que se supone participan en el musical de Cano: "Becamos a 3 jóvenes mexicanos que vienen a estudiar a esta escuela de arte dramático. El resto no están becados por Casa de México".