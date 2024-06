Denisse Peña incomoda a Broncano por su cancelación en TVE tras su fichaje: "Ya te he dicho que yo venía a todo"

Gabriel Guevara y Denisse Peña acudieron a La Resistencia para presentarle a David Broncano su nueva serie, Desde el mañana, que llegó a Disney+ el pasado 12 de junio.

A pesar de que la charla fue en todo momento bien, ya en el tramo final el presentador tuvo que vivir un mal rato cuando la actriz mencionó la cancelación de 4 estrellas en TVE tras su fichaje para ocupar su franja la próxima temporada televisiva.

Fue durante las típicas preguntas de las relaciones sexuales. "Trabajo en una diaria también, no me queda mucho rato", explicó la actriz, provocando la curiosidad de Broncano, que quiso saber "en qué serie". "Qué bien que hayas sacado este tema: 4 estrellas, en La 1 de Televisión Española, por las noches", respondió la invitada, sonriente, ante la cara de circunstancia del presentador.

"Quiero pensar que no son cosas relacionadas, que son decisiones que se toman por distintos lados, me sabe mal ahora, claro...". "No, no, para nada, vamos", replicó Peña, tras lo cual Broncano confesó: "Me sabe mal ahora".

"No pasa nada. Te he traído la piedra para los nuevos comienzos porque yo os deseo lo mejor", explicó la invitada de la noche, en referencia a la amatista que le había entregado como regalo. "Me has traído la piedra para quitarme estrés y me has dicho para subírmelo", reaccionó Broncano.

"Es que estaba entre la piedra y mi finiquito, y he dicho: 'la piedra es más bonita'", bromeó la actriz, haciendo reír a Broncano, quien agradeció el gesto. "Sois todos gente muy talentosa y seguro que en breve hay muchísimos proyectos porque os los merecéis", señaló, sobre la cancelación de la serie.

"Es verdad, eso es así", coincidió Peña, en medio de un aplauso. "Te he hecho sudar de repente, ¿eh?", analizó la invitada. "Hacía mucho tiempo que la pregunta del sexo no acababa con giro imprevisto", reaccionó el conductor del espacio. "Ya te he dicho que yo venía a todo", recordó Peña, quien confesó que "no lo iba a sacar si no lo sacabas tú".