La declaración de Yeray, el único superviviente del crimen de Chiloeches: "Intentaron abrir mi puerta, pero sin fuerza"

Este miércoles, 19 de junio, Vamos a ver ha emitido, en exclusiva, la declaración en sede judicial de Yeray, el único superviviente del triple crimen de Chiloeches.

"Escuché golpes y gritos y, acto seguido, me levanté hacia la puerta. Según salí de mi habitación vi a mi hermana tirada en las escaleras", apuntó el joven ante el juez donde, además, ha explicado que se despertó a las 3:00 horas alertado por los gritos de su padre.

"Mi padre, por temas de trabajo, agobio, estrés... pues tenía alguna que otra pesadilla y pensé que era eso. Luego ya escucho a mi hermana y digo: 'Esto no está bien'", ha agregado el joven.

"Eran gritos de desesperación. Fue escuchar los gritos, me desperté y me fui directamente a la puerta para bloquearla porque no me cuadraba. Porque si escuchas a mis padres, vale, pero ya cuando también escuché gritar a mi hermana...", ha señalado Yeray.

Asimismo, el joven ha relatado que los atacantes trataron de entrar en su habitación, pero no lo consiguieron: "Me levanté hacia la puerta para intentar bloquearla. Intentaron abrir con el pomo, la puerta aquí, apoyando, bajó una vez el picaporte y ya está. No llegaron a abrirla, solo bajaron el pomo. Ni siquiera hicieron fuerza. Esperé un segundo, cogí el móvil y salí rezando para que no hubiera nadie".

"Cuando salí, vi a mi hermana en la escalera. Escuché ruidos de cajones y, acto seguido, me fui. Salí por donde creo que ellos entraron, por la cocina. Cuando yo fui a salir por ahí, estaban las dos puertas abiertas y, como yo no las abrí... entiendo que salieron por ahí. Salí de la parcela, me alejé unas calles y llamé a emergencias", ha sentenciado el joven.