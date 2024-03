'Y ahora Sonsoles' muestra la declaración de la asistenta de María del Monte como testigo: "Me dijeron que no me pasaría nada"

Y ahora Sonsoles ha mostrado en exclusiva la declaración en los tribunales de Damaris, la empleada del hogar de María del Monte, como testigo del asalto.

La mujer ha descrito en los juzgados cómo vivió aquella noche: "Me desperté alterada por un fuerte ruido en el sótano. Aproveché para ir al baño y, al tirar de la cadena, vino uno de los atracadores e intentó entrar".

"Al salir me encontré a un hombre con pasamontañas. Solo se le veían los ojos e iba vestido todo de negro", ha contado Damaris, asegurando que fueron unos minutos de pánico.

A continuación, uno de los atracadores le quitó "el móvil": "Me dijo que no me preocupase, que era un robo y que no me pasaría nada. Me preguntó cuántas personas había en la casa y le dije que no lo sabía, que estaba muy nerviosa".

La asistenta se puso en la peor situación, y pensó que habría matado a María del Monte a Inmaculada Casal, y esperó en el sótano junto a la hija de la periodista: "Estuvimos allí un rato hasta que decidimos subir y vimos que ya se habían marchado".