Decide vivir en un pozo por ser víctima de una supuesta estafa inmobiliaria: "Llevo 20 años pagando una casa que no tengo"

Francisco lleva veinte años pagando para vivir en una urbanización que ni siquiera existe. Cansado de procedimientos legales, ahora, el hombre ha decidido introducirse en un pozo y, desde ahí, protestar por la presunta estafa de la que está siendo víctima.

Este miércoles, Espejo Público se ha trasladado a Almensilla, en Sevilla, para hablar en directo con Francisco. Tal como ha explicado la reportera del matinal, el hombre cuenta con numerosas deudas que proceden de la firma de varios documentos que ni siquiera entendía.

Así, desde el pasado lunes, Francisco se encuentra en el interior del pozo para reclamar que alguien le ofrezca una solución tanto a él como al resto de afectados: "Salimos todos perjudicados porque estamos crispados. El tema de la salud es el que más me preocupa porque todos estamos tomando pastillas por depresión".

La periodista ha recalcado que los afectados hicieron una junta de compensación y pidieron una serie de préstamos, pero "la gente que estaba organizando ese dinero lo cogió y se fue". En total, son 2,7 millones de euros y los vecinos se han quedado con la deuda.

Por su parte, Francisco ha apuntado: "Aquí no han mandado a nadie del Ayuntamiento ni nada, solo vino la Guardia Civil un día a interesarse. El Ayuntamiento fue el que nos dijo que este terreno se urbanizase, pero aquí no se ha hecho nada. Lo que hay que hacer es intentar solucionar las cosas, pero aquí no se ha interesado nadie".