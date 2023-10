David Summers, en 'Dúos increíbles': "Mientras haya buenas canciones, habrá buenos artistas"

Lo de David Summers y Elena Farga en Dúos increíbles fue "amor a primera vista", en el sentido más metafórico de la oración, pues ni se vieron las caras, ni fue realmente amor.

Los artistas cayeron rendidos ante la personalidad del otro para formar uno de los dúos de la noche en el concurso musical de RTVE. "Intuyo quién puede ser", aseguraba Farga tras cantar junto a David aquel himno de Pereza que todos conocen: Princesas.

"Desde el primer momento que la he visto me he enamorado de su estilo", aseguraba Summers. "Incluso antes de que empezara a cantar", añadió sobre la charla previa bajo pseudónimos y sin verse.

Al hablar sobre la canción, el veterano dio una lección sobre música: "Mientras haya buenas canciones, habrá buenos artistas... y felicidad". Xavi Martínez aprovechó para comentar que Farga era la compositora del himno de la Selección Femenina de Fútbol. "Sí soy", decía ella.