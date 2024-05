Este jueves, TardeAr se ha puesto en contacto con David Ruiz, un joven de 27 años que se ha hecho viral en TikTok por compartir un emotivo vídeo en el que ha revelado a sus padres que ha terminado de pagar su hipoteca.

Durante la entrevista, Ana Rosa Quintana le ha expresado: "David, hijo, me has hecho llorar". Ruiz, agradecido, ha respondido: "Me hace mucha ilusión que puedas decir esas palabras. Muchísima gente me ha dicho lo mismo y no me esperaba algo así. Pero, si se ha mandado un mensaje positivo, yo estoy contento". Además, entre risas, ha añadido: "He recibido bastantes propuestas de gente para que también le pueda ayudar. Pero ya me ha costado una, ¡no puedo hacer nada más!".

A la pregunta sobre el tiempo que le ha llevado reunir el dinero necesario, Ruiz ha explicado: "Llevo ahorrando toda la vida y trabajando como tal seis años". Ha reconocido que, aunque los últimos meses han sido fructíferos, su camino no ha sido sencillo: "Después de haber estado mucho tiempo trabajando sin ver los mismos resultados, pues se ha podido hacer ahora".

David Ruiz se ha desempeñado como entrenador personal online y ha dirigido una escuela de entrenamiento, nutrición y formación deportiva. Actualmente, vive de alquiler y ha decidido ayudar a sus padres en lugar de comprarse una casa: "Realmente, siempre he pensado que prefiero dar la entrada de un piso cinco años más tarde y que mi familia pueda vivir cinco años más tranquila. No tengo prisa".

El joven no ha querido revelar la cantidad que ha tenido que pagar al banco. Finalmente, ha relatado que a principios de año, obsequió a toda su familia con un viaje a Lisboa, ya que "nunca ha podido viajar". Finalmente, cuando se le ha preguntado sobre su sueño, David ha respondido con sencillez: "Vivir tranquilo, tener un trabajo que me guste y que mi familia también esté tranquila".