David, en 'First Dates': "Si me pudiera reencarnar en un animal, sería un pato"

David sorprendió a Carlos Sobera este martes al llegar a First Dates con un tablero de ajedrez bajo el brazo: "¿Vienes con la idea de aburrirte?", le preguntó el presentador.

El cristalero le contestó: "Me apasiona el ajedrez y mi jugada estrella es el jaque pastor, en cuatro movimientos fulmino la partida. También me gusta bailar y cantar…".

Asimismo, destacó que había ido al espacio de Cuatro con un tanga rojo: "Dicen que en Nochevieja trae suerte y pensé que también me la podría dar a mí en el programa".

David y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Cristina: "Soy una persona luchadora que ha tirado para adelante siempre y necesito a una persona que me sume", señaló la carnicera.

David la recibió cantando un tema de Nino Bravo, algo que la dejó sin palabras. Pero también el cristalero se quedó impactado: "Es un pibón. Me ha puesto cachondo, se me ha salido un huevo del tanga", confesó.

A continuación, pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y averiguar si tenían cosas en común y ver si podían tener un futuro fuera del programa.

David comenzó la cena preguntándole a su cita si jugaba al ajedrez, a lo que Cristina le contestó afirmativamente: "Estoy seguro de que podría ser la reina de mi ajedrez", señaló el alicantino.

Cristina y David, en 'First Dates'. MEDIASET

El soltero también le desveló a su pareja de la noche que tenía un poco de miedo a la muerte, pero que creía en la reencarnación: "Dependiendo de cómo te hayas comportado, si has sido malo, te reencarnas en un animal feo como una cucaracha".

"Pero si has sido bueno, puede que seas un águila, un león o un delfín. A mí, concretamente, me gustaría hacerlo en un pato porque puede volar y nadar", admitió David.

Al final, el cristalero aficionado al ajedrez sí que quiso tener una segunda cita con Cristina: "Me ha gustado y me ha demostrado que tiene las ideas claras". Ella, por su parte, prefirió no volver a quedar: "Como no puede salir bien".