La investigación que ha vuelto a poner a Anne Germain en el punto de mira sigue en marcha. Tras mostrar varios testimonios de personajes famosos que fueron 'víctimas' de la médium y después de hablar con la madre de Sandra Palo, este lunes, Espejo Público ha contado con un invitado estrella en su plató.

David Cuevas, uno de los periodistas que siguió de cerca la actividad de Anne Germain cuando esta estaba en su pleno apogeo en España, ha acudido al matinal de Antena 3 para comentar cómo fue su encuentro con la vidente.

Junto a dos compañeros, David charló con Germain y le pidieron una sesión particular para ponerse en contacto con algunos seres queridos. Así, Anne le aseguró al periodista que estaba sintiendo la presencia de una mujer de su familia, ya fallecida, y que se presentaba como una figura maternal. En ese momento, tanto la madre como la abuela de David vivían, por lo que algo no cuadraba.

Pese a esto, el periodista decidió seguir la corriente a la médium para averiguar hasta dónde era capaz de llegar. De esta manera, David preguntó a la médium si esa mujer tenía algo en una pierna, algo que inventó en el momento para comprobar la reacción de Anne Germain, quien apuntó: "Huelo a gangrena".

Fue entonces cuando la médium, supuestamente, habló por la supuesta difunta: "No quería que me cortaran la pierna, pero no me dieron elección". Tras la sesión, David Cuevas llamó a sus familiares para asegurarse de que todo estaba bien y que lo que había vivido había sido cosa de la médium.

Asimismo, el periodista ha desvelado que, en teoría, Anne Germain aseguraba que contaba con la protección de los espíritus: "Pensé, si esta mujer tiene ángeles protectores y espíritus que la guía, no entiendo que ninguno le dijera que tenía a sus haters delante". Además, el periodista ha agregado que la médium tenía un caché de 15.000 euros por programa y se firmaban bloques de más de 20 episodios.

"Cuando pasabas el casting de público y llegabas a plató te pasaban un documento con una lista de hospitales públicos a los que te derivaban por si había una mala gestión del duelo. Además, te venían a decir que si no identificabas al familiar del que hablaba Anne Germain no le dieras importancia, volvieras a tu casa y hablaras con tus familiares", ha sentenciado David Cuevas.