David Bustamante confiesa los kilos que ha engordado en 'Tu cara me suena'

Durante semanas, David Bustamante ha sorprendido a los espectadores de Tu cara me suena poniéndose en la piel de muchos artistas conocidos, los últimos Joaquín Sabina y Camilo Sesto. Para el cantante, ponerse en la piel de este último artista ha sido toda una "responsabilidad" y un "honor", según ha reconocido en los ensayos de la semana. Ya durante la gala, Bustamante se ha sincerado con Manel Fuentes al revelar que durante el programa ha engordado unos kilos.

En una charla distendida junto a otros de sus compañeros, Bustamante ha reconocido que interpretar a Camilo Sesto "es una absoluta maravilla. Él es uno de los culpables de que sea hoy quien soy, de que yo haya querido hacer musicales. Es uno de los grandes ídolos de mis padres, por lo tanto, lo he heredado. Soy un gran fan", se ha sincerado.

Miguel Lago ha querido animarle entonces sobre su actuación de la noche: "¿Sabes que la canción de hoy David la va a hacer de maravilla porque es la que siempre canta cuando traen las croquetas?", ha revelado. "Cada vez que las tiene delante, empieza: Jamás...", ha añadido Lago, tratando de imitar la canción.

Ha sido entonces cuando Bustamante ha admitido su gusto por las croquetas y ha revelado los kilos que ha cogido durante su paso por el programa de Antena 3.

"Jamás diré que no porque me las he comido todas, he engordado tres kilos desde que estoy aquí", ha dicho el cantante.

"(Tres kilos) de satisfacción y de talento, que estás estupendo", le ha respondido el presentador, Manel Fuentes.

El pasado mes de marzo, Bustamante confesaba a Pablo Motos en El Hormiguero que intentaba mantenerse en forma: "Estoy en un momento de disciplina total y me cuido mucho porque hay que estar a tope con lo que se viene y con la gira. Yo siempre trato de cuidarme, pero claro, a veces me como más bollos de pan de los que debería", aseguraba.