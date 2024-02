Daniela Requena reaparece en 'EP' tras su operación de cambio de voz y revela: "He invertido 106.000 euros en intervenciones"

Desde que la influencer trans Daniela Requena informase a sus seguidores de que iba a someterse a una operación para modificar su tono de voz, los usuarios en las redes sociales se empezaron a dividir.

Tras varias semanas en reposo y sin poder hablar absolutamente nada, este miércoles, la influencer ha visitado el plató de Espejo Público para mostrar, en directo, cómo es ahora su voz y, además, ha relatado a cuántas intervenciones estéticas se ha sometido.

El proceso de recuperación no ha sido nada sencillo para Daniela, que aseguró que lo estaba llevando "fatal". Además, desde el plató del matinal, la joven ha señalado: "Todavía estoy en proceso de rehabilitación. Han pasado quince días y solo cuatro con mi nueva voz. Este no es el resultado final, pero ya se aprecia un gran cambio y un tono de voz mucho más agudo. Me quedan clases con la logopeda para ajustar el tono y devolver el brillo".

"Estoy muy contenta porque, pese a que este no es el resultado final, los cambios son brutales y siento que esta voz sí se identifica con mi cuerpo, mi persona y mi identidad de género", ha agregado la influencer que, tras esto, ha pasado a contar todas las intervenciones a las que se ha sometido.

"Con total sinceridad, os digo que yo estoy ya pasadísima por el bisturí. Me he hecho una feminización facial, una rinoplastia, reasignación de género, aumento de pecho, liposucción de cintura, cambio de voz, cambio de color de ojos y un injerto capilar", ha explicado Daniela que, finalmente, ha confesado que ha invertido 106.000 euros en ser físicamente quien es hoy.