Daniel Grao recuerda su pasado como 'stripper': "La madre de la novia vino poseída"

Este jueves, Daniel Grao ha visitado Zapeando para promocionar su nueva serie, Ángela, un thriller que protagoniza junto a Verónica Sánchez y que ya está disponible en Atresplayer.

El actor comenzó a recibir elogios por sus abdominales. Sin embargo, quiso restarle importancia: "El truco está en tener amigos fotógrafos que sean muy buenos fotógrafos". A lo que Torito respondió: "Eso lo decís todos los que estáis buenos. Un buen entrenador te puede quitar un kilo, pero no 25".

Además, el intérprete ha revelado una curiosa anécdota de su pasado, cuando trabajaba como stripper y gogó, lo que ha sorprendido a todos los presentes.

"En la balada lenta sacaba a la novia cuando ya solo me quedaba el tanga, le pedía que me lo quitara y jugaba con el sombrero al visto y no visto", relató sobre esta época.

No obstante, no todas las experiencias fueron agradables. "En un momento dado, me llega la madre de la novia como poseída y me los agarró. Fue bastante patético cuando intentas zafarte de eso", confesó Grao, quien añadió que decidió cambiar a gogó debido a estas situaciones: "Se cobraba menos pero ahí no te tocaban".