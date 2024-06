Este miércoles, Dani Mateo ha compartido en Zapeando una anécdota de su infancia. Según ha explicado, su padre estaba "obsesionado" con la idea de que él estaba "gordo" cuando era niño.

Esta preocupación paterna lo llevó a inscribir a su hijo en clases de natación, con la firme esperanza de que la actividad intensa lo ayudaría a bajar de peso y mejorar su condición física.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de Mateo, el resultado no fue el que esperaba su progenitor: semana tras semana, el presentador estaba "más gordito y no era músculo".

"Yo iba a natación y ganaba peso. Y os aseguro que no era músculo", ha comentado con humor. La situación desconcertaba tanto a su padre que, en un intento desesperado por entender lo que sucedía, optó por espiarle. Fue entonces cuando descubrió el peculiar secreto que el cómico compartía con su abuela.

"Como me llevaba mi abuela, al recogerme me traía un bocadillo de tortilla de patatas de grandes dimensiones. Y me lo comía entero. Y claro, como iba tres veces a la semana a natación...", ha narrado el colaborador de El Intermedio, revelando así que el esfuerzo que realizaba se veía contrarrestado por el abundante tentempié que su abuela le ofrecía después de cada sesión.