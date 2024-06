Este jueves, Dani Mateo ha contado en Zapeando una anécdota de su infancia que involucra a su abuelo, una noche en el cine de verano y un largometraje que quedó marcada en su memoria.

Durante su intervención, Mateo ha recordado con cariño los momentos pasados con su abuelo en su pueblo natal. Ha relatado entre risas cómo una vez su abuelo lo llevó a ver "las películas que mi abuela no le dejaba ver".

De esta forma, ha confesado que su abuelo aprovechó la oportunidad para llevarlo a ver Pepito piscinas, un film de Fernando Esteso conocido por su contenido subido de tono.

"Me llevó a ver 'Pepito piscinas', una picantez", ha señalado Mateo. La aventura cinematográfica no terminó como su abuelo había planeado, pues el colaborador de El Intermedio, en su inocencia infantil, reveló la travesura al imitar una de las escenas frente a su madre, quien no tardó en enterarse de lo que habían visto y le prohibió volver a ir.

El cómico ha rematado su relato comentando que aquel cine de verano estaba repleto de abuelos con sus nietos, igual que él, aunque los pequeños parecían menos entusiasmados con la elección de la cinta. "Solo había abuelos y niños muy aburridos", ha concluido.