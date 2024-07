Channing Tatum y Scarlett Johansson han visitado España para promocionar su última película, Fly me to the Moon, la cual narra la épica historia de la primera llegada del hombre a la Luna.

Durante su estancia, ambos actores fueron entrevistados por Dani Mateo para Zapeando, donde el presentador no dejó pasar la oportunidad de hacer reír tanto a sus invitados.

Mateo abrió la entrevista con una ingeniosa referencia a la histórica frase del astronauta Neil Armstrong: "Esta entrevista es un pequeño paso para vosotros, pero un gran salto para Zapeando", comentó.

A continuación, el presentador formuló peculiares preguntas que mantuvieron el tono ligero y divertido de la charla. Primero, preguntó a Tatum y Johansson si creían "de corazón" que realmente se había llegado a la Luna. Ante la afirmativa de ambos, Mateo lanzó otra pregunta jovial: "¿Cuesta menos llegar a la Luna que pillar cacho?", a lo que Tatum, sin poder contener la risa, respondió: "Yo diría que es más difícil llegar a la Luna que hacer funcionar una relación".

La buena química entre los actores quedó en evidencia cuando Tatum elogió a su compañera de reparto, diciendo que "fue muy fácil con ella (...) Conectamos y nos entendimos pronto". Johansson, por su parte, añadió: "Estábamos muy cómodos, aunque no es una relación que esperas ver de hermanos", y en tono de broma comentó a su colega: "es que no es nada romántico lo de hermanos ¡la gente quiere que los personajes se líen!".

Para cerrar con broche de oro, en presentador obsequió a cada uno con un cómic titulado 'En la Luna', obra del reconocido dibujante español Francisco Ibañez .