Dafne Fernández confirma la cancelación de '4 estrellas', que se emite en el horario en el que irá 'La Resistencia'

En abril de 2023 se estrenaba en La 1 4 estrellas, una serie que cuenta las idas y venidas de un grupo de mujeres que lucha por sacar adelante un hotel. La serie comenzó con un dato de audiencia esperanzador, con una media el primer mes de emisión del 9,2% de cuota de pantalla.

El pasado febrero se hizo público que la serie renovaba por una tercera temporada, de 67 episodios, pero ahora se ha sabido que no habrá una cuarta, algo que muchos han asociado a la llegada en septiembre de La Resistencia, que ocupará la misma franja de emisión que 4 estrellas.

La actriz Dafne Fernández, una de las protagonistas de 4 estrellas, confirmaba que no habrá una cuarta tanda de capítulos. "El martes 30 de abril empieza la tercera y última temporada de 4 estrellas", decía la actriz en su Twitter y a continuación añadía: "Gracias por el amorcito hasta el final de nuestros días".

"¡¡No, por favor!! Por vosotros dejé de ver El Hormiguero, al cual era fiel. Esta serie es maravillosa y no me la pierdo ni un día, siempre nos tiene enganchados, tenemos que hacer algo... :(, no es justo que TVE busque su Hormiguero y desprecie esta serie", decía uno de los comentarios de Twitter en reacción a la publicación de Dafne Fernández, entre decenas más que lamentaban la noticia.

En su última temporada la serie está promediando en torno a 7,5% de cuota de pantalla, el mismo dato mínimo que se exige a David Broncano y a La Resistencia cuando recale en La 1.