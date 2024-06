Dabiz Muñoz, sobre su matrimonio con Cristina Pedroche: "No me molesta que me conozcan por ser su marido"

Dabiz Muñoz fue el primer protagonista de 100% únicos. El chef se sentó frente a los 30 reporteros con autismo, que, en palabras del presentador Guillermo Fesser, representaban a 450.000 españoles autistas.

Algunas de las preguntas fueron sobre Cristina Pedroche, la mujer del invitado. "No sé qué he hecho para tener una mujer como ella. No solo por lo guapa que es, sino por cómo es ella como persona", respondió a la primera cuestión.

"He aprendido mucho de ella porque tiene una actitud muy positiva ante la vida, siempre sonríe e intenta que cada problema tenga solución", relató con una sonrisa en la cara. "¿Tiene alguna hermana?", preguntó uno de los reporteros. "Alguna prima soltera y guapa tiene", le dijo Dabiz.

Otro de los entrevistadores le preguntó que si no le molestaba que siendo el mejor cocinero del mundo le reconocieran como el marido de 'la Pedroche'. "No me considero el mejor", aseguró en primera instancia.

Bonitas palabras de @Dabizdiverxo sobre su mujer Cristina Pedroche (@cristiPedroche ) tras una de las preguntas de uno de nuestros reporteros.#100X100únicos 💯 @cuatro pic.twitter.com/qgbSpuidt4 — 100% Únicos (@100x100unicos) June 17, 2024

"No me molesta que me conozcan por ser su marido porque es un ser de luz", confirmó. De hecho, hizo hincapié en que ambos sabían que estaban destinados a estar junto, ya que se casaron cinco meses después de conocerse.