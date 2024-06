El cuarto finalista de 'Supervivientes' se queda a las puertas del gran premio: "Los límites son mentales"

Arkano, Marieta, Pedro García Aguado y Rubén Torres fueron los cuatro finalistas de Supervivientes que vivieron la gran final del programa durante la noche del martes en Telecinco, conducido por Jorge Javier Vázquez.

Los cuatro concursantes debieron enfrentarse al voto de la audiencia para determinar al primer expulsado, que se quedaría literalmente a las puertas de poder ganar los 200.000 euros de premio. "Uno de ellos se caerá del podio de Supervivientes", anunció Jorge Javier al inicio de la gran final.

Rubén Torres quedó exento de esta primera votación, dado que ganó la última prueba de líder en los Cayos, donde se convirtió en el concursante con más collares de líder en la historia del reality de supervivencia.

La primera en salvarse de la expulsión fue Marieta. Jorge Javier cedió el honor de anunciar el nombre del concursante que continuaba a Sandra Barneda: "Es la primera final de Supervivientes que vive". De esta forma, la presentadora dio la resolución final.

"El público de Supervivientes ha decidido que continúa su camino hacia la final... ¡Pedro!", reveló Barneda. El hombre lo celebró muy emocionado junto a Marieta. "Me parece superbién", aceptó Arkano, que se convertía en el cuarto finalista de la edición.

El rapero hizo un balance de su concurso: "Estoy muy agradecido con la experiencia. Ha sido un cambio mental y todo muy positivo. Me he superado y he visto que los límites son solo mentales".