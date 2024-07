¿Cuánto dinero se han llevado los cuatro ganadores del bote de 'Pasapalabra' en la nueva etapa en Antena 3?

En mayo de 2020, Pasapalabra volvió a emitirse en Antena 3, cadena donde se estrenó el concurso en el año 2000. El formato cambió de cadena, a Telecinco, en 2006, donde se pudo ver hasta 2019, que volvió a Atresmedia.

En la nueva etapa, Roberto Leal cogió el testigo de Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Cantizano y Christian Gálvez, que habían sido los maestros de ceremonias del concurso.

Tuvo que pasar más de un año, hasta el 1 de julio de 2021, para que un concursante se llevara el bote en esta nueva etapa, fue el tinerfeño Pablo Díaz, que entró en la historia del programa.

En total, los cuatro ganadores del bote desde 2020 (Pablo, Sofía Álvarez de Eulate, Rafa Castaño y Óscar Díaz) suman más de seis millones de euros (6.382.000) ganados.

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Pablo Díaz fue el primero

El pasado 1 de julio se cumplieron tres años de la victoria de Pablo Díaz en Pasapalabra. Ese día, el tinerfeño entró en la historia del concurso al llevarse el bote con 1.828.000 euros.

Tardó 260 programas en lograrlo, y en los últimos 76 tuvo como rival a Javier Dávila, que se lo puso muy difícil, derrotándole en varias ocasiones y poniéndole contra las cuerdas.

Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Contiene la X, en las Repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo", le preguntó Roberto Leal, viendo como el participante tenía en su mano lograr el premio.

Pablo contestó "Dux" de forma correcta (había contestado del tirón en la segunda vuelta todas las letras que le faltaban), llevándose el bote tras quedarse a las puertas hasta en 12 ocasiones.

Javier Dávila y Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Sofía, la única mujer, de momento...

En septiembre, concretamente el día 27, se cumplirán tres años del triunfo de Sofía Álvarez de Eulate en Pasapalabra, donde se llevó un bote de 466.000 euros en ocho semanas de participación y 55 entregas.

Aquel día, la vasca venció a Marco Antonio al resolver las 25 preguntas que le hizo Roberto Leal en El Rosco del concurso, llevándose el bote con casi medio millón de euros.

Sofía y Marco Antonio, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Me caigo muerta si me llevo 466.000 euros. Voy a soltar lo que tengo, que no va a ser, pero va", afirmó la concursante antes de enfrentarse a la última letra que le quedaba en El Rosco.

“Con la H, apellido del compositor autor de la banda sonora de la película El hombre que vendió su alma”, le preguntó el presentador a Sofía, que contestó: “Herrmann”.

Leal dejó pasar unos segundos de tensión antes de dar por correcta la respuesta para que la vasca se ganara 466.000 euros (la única mujer que lo ha ganado hasta la fecha), mientras que su rival, Marco Antonio, se llevó 31.200 euros.

Sofía vence en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Rafa hizo historia

El 17 de marzo de 2023, Rafa Castaño entró en la historia de Pasapalabra al llevarse el bote más alto jamás entregado en el concurso: 2.272.000 euros.

Y lo consiguió haciendo algo nunca visto, resolviendo las 25 letras de El Rosco del tirón, de forma consecutiva, sin darle ninguna oportunidad a su rival, Orestes, de poder contestar.

"Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos", le preguntó Roberto Leal, incrédulo porque el sevillano había contestado 24 letras consecutivamente. "Zabro", contestó Rafa, llevándose un millonario bote.

Rafa y Orestes, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Óscar, el último

El 15 de mayo de este año, Óscar Díaz consiguió entrar en el selecto club de vencedores del bote de Pasapalabra al llevarse 1.816.000 euros, siendo el cuarto participante que lo logra en esta nueva etapa.

"Con la F, apellido del arquitecto que diseñó la Villa Wenhold, en la ciudad alemana de Bremen", le preguntó Roberto Leal al concursante, que respondió: "Fahrenkamp".

El presentador dejó pasar los segundos que le quedaban a Óscar en su reloj para exclamar que la respuesta era correcta, mientras llovía confeti en el plató de Pasapalabra tras su victoria sobre Moisés Laguardia.