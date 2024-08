¿Cuánto dinero se ha llevado Vicky del Cerro en 'Pasapalabra'?

El pasado 31 de julio Pasapalabra se despidió de una de sus mejores concursantes, Vicky del Cerro, que protagonizó estos meses grandes duelos con Manu Pascual.

La burgalesa comenzó a jugar el 21 de mayo de este año, en sustitución de Inma, que a su vez había sido una de las concursantes que había reemplazado a Óscar Díaz y Moisés Laguardia.

Vicky es licenciada en Informática y trabaja en la Universidad de Burgos. "Me gusta mucho la música, tengo la carrera de Piano", comentó en su presentación aquel día.

Vicky del Cerro, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Su presentación

"Soy muy fan de Orestes Barbero. Le he visto muchas veces porque es muy social y le gusta mucho salir con sus amigos", comentó la concursante en su primer día en Pasapalabra.

"Lo que pasa es que, como es un ídolo en Burgos, estamos todos detrás y me ha dado un poco de vergüenza acercarme. Pero a partir de ahora, ya tendré más entidad para hablarle", reconoció.

Tras superar a Inma en La Silla Azul aquel 21 de mayo, y ya sentada entre los invitados del equipo azul, Vicky admitió que "yo, con estar un programa aquí, ya me conformo".

Vicky e Inma, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

También destacó que "lo que haría con el premio sería asegurar el futuro académico de mi hija, Abril, y gastarlo con la gente que quiero, familia y amigos".

Sus números

Al final, Vicky estuvo más de un programa. En total estuvo 52, ya que cayó eliminada en La Silla Azul en el que habría sido su participación número 53.

En total, la burgalesa logró acumular 32.400 euros en ese más de medio centenar de enfrentamientos con Manu, donde protagonizaron 20 empates, algunos de ellos enlazados de forma consecutiva.

Vicky del Cerro, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Además, Vicky se ha quedado en varias ocasiones a dos letras de llevarse el bote de Pasapalabra, pero no ha llegado nunca a las 24, como si ya ha conseguido su rival en dos ocasiones, hasta ahora...

Su despedida

Tras perder en la primera prueba del concurso frente a Javer Cermeño, Vicky recibió de manos de Cristina Alvis, la azafata del programa, el juego de mesa de Pasapalabra, que se lo llevan los eliminados en La Silla Azul.

"Un aplauso fortísimo para Vicky, grandísima concursante. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y gracias por todo lo que nos has dado", le dijo Roberto Leal.

Roberto Leal y Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"No te voy a preguntar cómo estás porque es evidente, si me gustaría que tuvieras ese sitio como grandísima concursante de Pasapalabra que has sido", apuntó el presentador.

Entre lágrimas, Vicky solo acertó a decir: "Os llevo en el corazón a todos, sois geniales. Suerte a Manu, suerte a Javi. Esta experiencia es para mis nietos si los tengo alguna vez. Os quiero mucho".

Tras el aplauso del público, el presentador le dijo: "Ya formas parte de la familia de Pasapalabra, que te puedes ir orgullosa de aquí porque has hecho un grandísimo papel".

"Sabes que, evidentemente, vas a volver al programa, no sabemos cuando, pero ya sabes que cuando pasan grandes concursantes por aquí no podemos despediros de otra forma. Y dale un besazo a tu familia", admitió Leal.

Vicky, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Vicky concluyó con unas palabras hacia su adversario estos 52 programas: "Quería decirle a Manu que ha sido un compañero estupendo, el mejor que se podía tener".

La emoción de su adversario

Manu, por su parte, le quiso enviar un mensaje a la burgalesa tras su despedida: "Es la relación con ella dentro del programa, fuera... es una persona excelente y me he quedado un poco en shock".

"Ha pasado a la historia de Pasapalabra y sin ella, mi experiencia no habría sido igual", comentó Manu, que añadió: "Quería darle las gracias a Vicky y decirle que aquí tendrá un amigo para siempre, mucho más allá del concurso y de todo".