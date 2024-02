Críticas a Ana Rosa por su comentario a una víctima del incendio de Valencia: "Es muy casposo"

TardeAR, al igual que el resto de programas de televisión, ha destinado su programa de este viernes en seguir de cerca el incendio de Valencia que calcinó dos edificios enteros de viviendas.

El espacio de Telecinco ha contado con testimonios en directo, y uno de ellos no ha tardado en comentarse por redes sociales por unas palabras de Ana Rosa Quintana.

La presentadora de TardeAR ha ha hablado con Ludmila, una de las desalojadas por las llamas que golpearon su casa este jueves. En un momento de la conversación, Ana Rosa ha apuntado: "Noto un acento de fuera".

"Llevas 11 años en esa casa, pero tú no has nacido en España, ¿o sí?", le ha preguntado a la desalojada. Ella le ha contestado educadamente: "He nacido en la frontera de Ucrania con Rusa, entonces sí, para que entiendan soy extranjera".

"No, no eres extranjera, eres igual de española que el resto de españoles, pero lo decía porque tú has venido a buscar, supongo, una vida mejor", ha señalado la presentadora.

Ana Rosa ha insistido en que no quería llamarla extranjera, pero los espectadores no han tardado en hacerse eco en redes sociales. Así, han compartido el clip de la periodista preguntándole ese dato a la víctima del incendio, y han tachado de "muy casposo" su comentario en plena tragedia.

