Este lunes, TardeAR ha abordado la complejidad de los procedimientos de divorcio. Como ejemplo de ello, el programa ha reproducido una historia de Instagram compartida por Joana Sanz, en la cual asegura que es un proceso sumamente complicado y no tan sencillo como muchos podrían imaginar.

"Es superjodido divorciarse, así que no se casen. Les invito a que celebren la fiesta, pero el resto es más que un papel firmado y no es tan fácil, cuando la relación no va para ningún lado, divorciarse", ha explicado la modelo en referencia a unión matrimonial con el exfutbolista Dani Alves.

Cristina Tárrega ha compartido su perspectiva, definiendo la situación de Sanz como un business plan. Según la periodista, está "capitalizando" la circunstancia en la que se encuentra: "Yo, desde que conozco su historia, esta chica se está divorciando y rentabilizando el decir si se divorcia o no. Si te divorcias, te divorcias. Y si no te divorcias, no te divorcias. Lo que no puede ser que cuente una cosa, bajo previo pago, y después cuente otra cosa".

Por su parte, Iván González, también influencer, ha explicado que hablar sobre aspectos privados puede generar un alto nivel de interacción y alcance en las redes sociales: "Al final, cuando tú cuentas cosas privadas, generas mucho engagement. Tienes mucho alcance. Hay ciertos matrimonios que se convierten en una empresa (...) Seguramente, con finiquito, habría divorcio".

Eso sí, Tárrega ha subrayado que Sanz tiene libertad para gestionar su vida como prefiera: "Ella puede hacer con su imagen lo que ella quiera. Yo sabía perfectamente que no se iba a divorciar, porque había un precio por divorciarse y otro por no divorciarse".

Finalmente, Susana Díaz ha comentado que Sanz podría estar evaluando las compensaciones económicas derivadas de una separación: "A mí la sensación que me da es que está viendo cuánto se puede llevar por el divorcio".