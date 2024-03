Cristina Tárrega se ha abierto en TardeAR cuando el programa de Telecinco ha tratado el tema de las rupturas amorosas y el tiempo que supone el recuperarse.

"Yo intento gestionar con la cabeza casi todo, porque si no se pasa mal", ha expresado la periodista sobre el fin de las relaciones. Asimismo, ha lanzado: "Yo no quiero a nadie que no me quiera a su lado".

La periodista ha sido muy explícita con una ruptura que sufrió ella en su pasado: "A mí un novio que tuve me dejó por otro hombre, y ahí no se puede competir".

La colaboradora ha negado varias veces decir el nombre del exnovio al que se refería, aunque ha aclarado que él ya hizo pública su relación. No obstante, Frank Blanco, el presentador de TardeAR los viernes, lo ha desvelado: "Está hablando de Rafa, el cantante de La Unión".

Tárrega ha confirmado el nombre, y ha insistido en que el cantante ya lo contó públicamente: Yo no lo había contado en la vida, pero él se sentó en un plató y lo dijo [...] Yo me quedé en la cama y pasé página rápidamente".

"Lo quiero, lo admiro, me parece un gran artista, pero cuando no te quieren en un lugar, no tienes que estar", ha expresado Tárrega. por último, le ha mandado un beso a Rafa desde TardeAR.