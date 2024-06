Cristina Pedroche se emociona en 'Zapeando' al hablar de su hija: "¡Echo de menos a mi pitahaya!"

Cristina Pedroche ha compartido en Zapeando un conmovedor vídeo protagonizado por un padre y su hija bebé, donde el padre lee un libro con onomatopeyas de animales a la pequeña, que lo escucha atenta y sonriente.

La colaboradora no ha podido contener su emoción al ver el adorable momento. "¡Por favor, que me muero!", ha exclamado, añadiendo: "No me digáis que la cara de esa niña no es para comérsela".

Visiblemente emocionada, la influencer ha confesado: "¡Ay, cómo echo de menos a mi pitahaya! ¡Me quiero ir!". Ante la curiosidad de Dani Mateo, quien ha preguntado quién era su "pitahaya", ha explicado que es el apodo cariñoso que ha escogido para su hija Laia.

"Llevo mal la separación", ha admitido la creadora de contenido, refiriéndose a lo mucho que echa en falta a su niña en el trabajo. ¡Ah, qué encima os habéis divorciado!, ha bromeado el presentador, haciendo alusión a la relación de la tertuliana con David Muñoz.

El colaborador de El Intermedio también ha resaltado la sinceridad de su compañera en estos momentos de vulnerabilidad: "No lo está forzando. Conocemos a Cristina desde hace 20 años. ¡Tendría una carrera en Hollywood!".